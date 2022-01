Santa Domenica Vittoria, 231 vaccinati in una sola giornata

Solamente ieri somministrati ben 231 vaccini, su una popolazione di 830 abitanti. Un successo per gli amministratori comunali che hanno visto la comunità locale coinvolta nella giornata di vaccini, impegnando i militari dell’Operazione EOS, il medico di base, diversi volontari, i ragazzi del servizio civile e vari dipendenti comunali.

“Siamo tra i Comuni della provincia di Messina, ma anche dell’intera regione, con il più alto numero di vaccinati”, ad affermare ciò è Franco Spartà, il vice sindaco del comune dei Nebrodi, a cui fa eco il primo cittadino Giuseppe Patorniti che ha già inviato una nota di ringraziamento all’Esercito e ai sottufficiali impegnati nella giornata di vaccinazione di ieri. “A queste persone che stanno mettendo il loro coraggio al servizio della comunità, va il nostro ringraziamento speciale. Preziosissima la loro disponibilità immediata e i loro gesti di solidarietà che non hanno prezzo, soprattutto in un momento difficile come questo. Grazie alla cittadinanza che ha risposto con serietà all'importante senso di responsabilità e civico”. Scrive ancora il sindaco in una nota.

