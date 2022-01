Covid, situazione insostenibile in provincia di Messina: le richieste di 12 sindaci

In una nota inviata al Prefetto di Messina ed alla Procura della Repubblica di Patti, i sindaci di 12 comuni del distretto sanitario dei Nebrdi denunciano la “insostenibile situazione di stallo totale in cui si trovano i servizi sanitari per la gestione dell’emergenza da Covid-19”.

Lamentate in particolare le criticità relative al caos nei sistemi di tracciamento, nella gestione dei provvedimenti di isolamento e fine quarantena e dei servizi Usca sul territorio, insufficienti a fronteggiare l’attuale situazione di contagio, anche e soprattutto in relazione all’ambito scolastico.

Nella nota firmata dai sindaci di Torrenova, Capo d’Orlando, Sant’Agata Militello, Castell’Umberto, Capri Leone, Galati Mamertino, Naso, San Salvatore di Fitalia, Caronia, Mirto, Frazzano e Militello Rosmarino si sollecitano quindi l’implementazione del personale e dei servizi, “al fine di dare risposte celeri ai cittadini investiti da questo picco di contagi ed evitare gravi ripercussioni su tutto il nostro sistema sanitario”.

© Riproduzione riservata