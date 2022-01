Carenze d’organico nel carcere di Barcellona, negati a un detenuto i funerali del padre

Muore il padre del detenuto. Il giudice autorizza, e nonostante ciò la Direzione dell'Istituto penitenziario non dispone la traduzione dell’imputato impedendogli di presenziare alle esequie funebri.

I legali che hanno assistito impotenti al rifiuto di tradurre il detenuto, gli avvocati Antonino Centorrino e Dorella Aliquò, parlano di «sconcerto e allarmante gravità morale» per quanto verificatosi ieri pomeriggio nella Casa Circondariale di Barcellona. Il giorno precedente, infatti, lunedì scorso, veniva a mancare il padre del detenuto C. A. dopo «breve ed improvvisa malattia, che non permetteva allo stesso imputato di averne notizia, se non al momento della dipartita del congiunto». Appreso il triste evento, il detenuto chiedeva ai suoi difensori di fiducia di poter partecipare alle esequie che si sarebbero tenute in data odierna (ieri per chi legge) nel limitrofo comune di Castroreale, per poter porgere l’ultimo saluto al compianto padre». Ritenuta la richiesta senz’altro legittima giuridicamente ed umanamente, i difensori depositavano istanza autorizzativa presso la Cancelleria del Tribunale. All'istanza il pubblico ministero esprimeva parere favorevole, il giudice designato autorizzava la traduzione, la Direzione penitenziaria tuttavia non disponeva la traduzione dell’imputato. Quel che è grave, oltre alla lesione di un diritto in presenza di una autorizzazione di un giudice, è stato che i familiari hanno appreso della mancata traduzione, fissata per le 15,30 di ieri, pochi minuti prima delle 16 solo perché i difensori hanno telefonato al Carcere apprendendo che «la mancata traduzione è da imputare a non meglio precisati motivi organizzativi e ad invocate, abusate, carenze di organico, e non possono non dolersi dinanzi a siffatti episodi che meritano stigmatizzazione sociale».

