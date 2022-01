Trasporti marittimi per le isole minori. L'Ancim chiede la modifica delle limitazioni

Apportare modifiche al dispositivo di limitazione dell’accesso ai trasporti marittimi per i residenti sulle isole minori, autorizzando l’accesso anche a chi, non vaccinato, è in possesso di tampone negativo al Covid19 e deve viaggiare per motivazioni legate alla salute, alla scuola e al proprio lavoro.

Lo chiede l’Ancim in una nota che il suo presidente Francesco Del Deo ha indirizzato al premier Mario Draghi. “I diritti fondamentali dei cittadini residenti sulle Isole Minori – è scritto - passano, in modo imprescindibile, dal mare, per accedere alla terraferma attraverso i trasporti marittimi ed aerei. Tali mezzi di trasporto, è bene evidenziarlo a chiare lettere, rappresentano l’unico collegamento possibile con il resto della nazione e, quindi, precludere l’accesso a tali mezzi di trasporto (a partire dal prossimo 10 gennaio) a chi non è in possesso del “Super Green Pass” significa condannare ad un “esilio” forzato i residenti sulle Isole minori che, per vari motivi, non si sono sottoposti a vaccinazione anti covid.

