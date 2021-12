Messina, muore dopo intervento: indagati 16 sanitari

È morta al casello autostradale di Villafranca la 61enne Maria Pia Castrovinci, ansimando sull’auto dei familiari che la stavano riportando a casa, in provincia, a S. Agata Militello, dopo un intervento chirurgico alle ovaie eseguito all’ospedale Papardo. La tragedia nella tragedia. Non ha fatto in tempo nemmeno a tornare a casa, tanto che è intervenuta per competenza la Polstrada di Barcellona che ha sequestrato la salma facendo scattare l’inchiesta. Una vicenda assurda. E dopo il primo step di accertamenti il sostituto procuratore Alessandro Liprino ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato d’omicidio colposo sedici sanitari tra medici e infermieri che hanno seguito il caso clinico e partecipato all’intervento chirurgico. È un allargamento dello spettro di indagati rispetto al quadro iniziale, perché sono emersi nuovi particolari durante l’esecuzione dell’autopsia, affidata dal magistrato al medico legale Giovanni Andò e alla ginecologa Alfonsa Pizzo. Bisogna ricostruire tutto, così come farà in una denuncia circostanzia a breve - l’inchiesta infatti è scattata d’ufficio dopo l’intervento della Polstrada -, il legale di fiducia della famiglia, l’avvocato Giuseppe Condipodero Marchetta, che ha nominato come perito di parte il medico legale Elvira Ventura Spagnolo.

