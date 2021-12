Messina, il nuovo hub tamponi sarà realizzato nell'area mercatale dell'ex Mandalari

Adesso c’è un’alternativa all’ex Gazometro. Dopo tre giorni di continua ricerca di luoghi che potessero ospitare un centro per la somministrazione di tamponi, ieri notte, al termine di una Giunta, il Comune e l’Azienda sanitaria provinciale hanno trovato l’accordo. Il nuovo hub nascerà nell’area mercatale dell’ex Mandalari dove ci sono due punti di accesso, uno per l’entrata e uno per l’uscita e dove sarà possibile sistemare dei moduli prefabbricati necessari per lo svolgimento della delicata operazione di screening.

Il mercato bisettimanale che si svolge a Giostra, proprio in quell’area, sarà spostato con un ritorno all’antico. Le bancarelle torneranno in strada lungo l’asse centrale del viale stesso a partire dall’incrocio con il viale Regina Elena. Alle auto saranno riservate le corsie dei controviali. Martedì e venerdì dunque servirà un gran servizio di vigilanza per evitare il caos in quella frequentatissima area. Si tratta di uno spostamento temporaneo, visto che la necessità di garantire quasi mille tamponi al giorno (specie dopo l’introduzione del nuovo decreto dal 10 gennaio) non dovrebbe essere più così assillante.

