Duomo del Castello di Milazzo, lavori affidati a una ditta di San Filippo del Mela

Sarà la ditta “Gaparajole” di San Filippo del Mela a doversi occupare dello smontaggio della vecchia tribuna metallica situata nell’area limitrofa al Duomo antico del Castello e utilizzata negli anni ‘90 per accogliere il pubblico che seguiva gli spettacoli organizzati nella stagione estiva.

Gli uffici comunali hanno completato le procedure di gara che ha visto tre ditte partecipare. Alla fine quella filippese ha presentato l’offerta migliore e dovrà procedere all’intervento che comporterà una spesa per le casse comunali di 30.900 euro oltre Iva.

Ma l’Amministrazione pensa a una struttura alternativa all’interno della cittadella fortificata perché intende ugualmente promuovere degli spettacoli dopo anni di assenza.

“Abbiamo individuato una soluzione, grazie a due giovani, un architetto e un ingegnere di Milazzo, che insieme hanno studiato un'ipotesi di teatro all’aperto montante e smontante all’interno del castello, che ha ottenuto l’ok della commissione provinciale – afferma il sindaco Pippo Midili -. Un teatro mobile che potrebbe essere utilizzato già nella prossima stagione estiva”.

Ottenuta la concessione del Demanio, ora si punta ad attuare gli altri interventi finalizzati a far sì che il Castello possa diventare, finalmente, motivo di attrazione per i visitatori e, quindi, un volàno per il turismo e per l’economia. Evitando che sia soltanto un luogo, per quanto suggestivo, da visitare e ammirare nel silenzio imponente delle sue cinte murarie e dei sui manufatti.

