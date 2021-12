Festa senza mascherine in un bar in provincia di Messina: il video è virale

Una festa in un bar in provincia di Messina, senza alcuna precauzione anti-Covid. Tutti accalcati e senza la protezione delle mascherine. Ma nulla giustifica la diffusione online del video che, in barba alle più elementari norme della privacy, è diventato virale sul Web e rilanciato sulla rete da diversi siti. Si riconoscono, infatti, i volti di numerosi avventori, compreso un presunto rappresentante delle forze dell'ordine.

Se le violazioni dovessero essere verificate, i responsabili rischiaerebbero una sanzione amministrativa per le norme anti-covid con una multa di 400 euro (280 euro se pagata entro 30 giorni). Ma, certamente non è prevista la... gogna digitale.

© Riproduzione riservata