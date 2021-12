S. Pier Niceto, sindaco invita gli anziani al pranzo di Natale. Scoppia la contestazione

Nascono attriti a seguito dell'invito al pranzo di Natale, organizzato dall'amministrazione comunale. Con un avviso pubblico, a firma del sindaco di San Pier Niceto Luigi Calderone e dell'assessora ai Servizi sociali Francesca Pitrone, l'Amministrazione invita tutti i cittadini, residenti a San Pier Niceto, e di età non inferiore ai 55 anni se donne, e 60 anni se uomini, muniti di green-pass, al pranzo che si svolgerà il prossimo lunedì (27 dicembre). In aggiunta all'avviso, da alcuni giorni, le famiglie del centro tirrenico sampietrese ricevono medesima comunicazione tramite messaggio telefonico. Alla luce di tale iniziativa, i consiglieri comunali del gruppo "Nastasi-sindaco" e della lista "Gallo", attraverso un manifesto dichiarano: "Incredibile e incomprensibile che il sindaco (medico di professione), in piena pandemia da Covid-19 e con un alto numero di positivi, organizzi un pranzo di Natale per persone anziane, esponendole ad alto rischio di infezione e creando i presupposti per lo sviluppo di nuovi focolai. Pertanto- conclude l'appello dei consiglieri- si invitano i cittadini a rimanere a casa al fine di salvaguardare la propria salute, evitando assembramenti". Pronta la risposta del sindaco Calderone: "L’incredibile ma vero manifesto vuol farmi apparire come una persona irresponsabile e prova a offendermi come uomo e come primo cittadino. Abbiamo pensato di organizzare il pranzo di Natale perché la normativa vigente lo consentiva. Abbiamo pensato di far trascorrere un momento di convivialità in un clima sereno e sicuro a chi è solo e vuole passare qualche ora in compagnia. Ogni partecipante dovrà essere munito di green pass e, chiaramente, ogni disposizione di legge sarà osservata per assicurare un ambiente salubre e senza rischi. Chi vorrà partecipare dovrà essere tranquillo sul fatto che ogni norma sarà rispettosamente osservata. Chi non vorrà partecipare dovrà essere tranquillo della propria scelta indipendentemente da “inviti” a non “andare né a questo né a altre manifestazioni”.

