Messina, pioggia di finanziamenti per i comuni svantaggiati della Ionica e della Valle dell’Alcantara

Un tesoretto da 2.162.289 euro per diciotto comuni classificati come “svantaggiati”, che dovrà essere utilizzato per diverse categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento. Lo ha assegnato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ripartito il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023, un totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 paesi selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Il Governo ha analizzato la popolazione residente al 2019, calcolando la perdita di abitanti avvenuta sin dal 1981 e la distanza dalla mediana del reddito dei Comuni italiani: poi ha ripartito i fondi in base allo spopolamento, alla popolazione e al reddito.

Nella zona ionica e nella valle dell’Alcantara i centri che ottengono contributi sono 18, quasi tutti con meno di 1.000 abitanti (eccetto 5 casi): Alì riceve 109.660 euro; Antillo 118.567; Casalvecchio Siculo 148.932; Castelmola 84.354; Fiumedinisi 138.533; Francavilla di Sicilia 221.333; Gallodoro 92.816; Graniti 104.580; Limina 132.729; Malvagna 142.750; Mandanici 108.328; Mojo Alcantara 91.460; Mongiuffi Melia 121.102; Motta Camastra 107.761; Pagliara 111.709; Roccafiorita 80.904; Roccella Valdemone 137.053 e S. Domenica Vittoria 109.718 euro.

