L‘Area interna Nebrodi, con 21 Comuni e capo fila Sant’Agata Militello, a conclusione di una lunga interlocuzione con l’assessorato regionale per la Salute, ha definito uno dei progetti importanti per l’emergenza-urgenza, inserito nella strategia nel settore sanità. Nel corso dell’assemblea tenuta nel pomeriggio di giovedì scorso, nel salone convegni del Castello Gallego, presieduta dal sindaco Bruno Mancuso, presenti 18 primi cittadini dei 21 facenti parte dell’aggregazione e con l’assistenza del consulente Carlo Giuffrè, è stata ufficializzata la nota trasmessa dal dirigente del servizio Marco Palmeri, con la quale comunica che nella riunione dello scorso mese di novembre, presente l’assessore Ruggero Razza, ha condiviso al Tavolo la linea progettuale. Proposta dell’Area interna, prevedeva l’acquisto di sette ambulanze, finanziamento di 995mila euro, da dislocare in varie zone del territorio nebroideo soprattutto in quelle sprovviste della presenza dl 118 e di affidarle alle associazioni onlus.

