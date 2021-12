Milazzo, consegnati i brevetti subacquei a 22 ragazzi dell'istituto "Da Vinci"

Consegnati a ventidue giovani studenti dell’istituto "Leonardo da Vinci" i brevetti subacquei conseguiti a conclusione del corso organizzato in collaborazione con Blunauta Diving Center di Milazzo, coordinato dal professore Mauro Maccotta e grazie ai finanziamenti del Piano estate 2021.

Alla cerimonia sono intervenuti il comandante della Capitaneria di Porto, Massimiliano Mezzani, che ha sottolineato come la scuola diretta dalla prof. Stefania Scolaro emerga sempre di più all’interno del panorama scolastico territoriale per l’impegno profuso nella divulgazione della cultura del rispetto del mare tra i giovani.

L’azione sinergica tra la didattica formativa e l’amore per il territorio è stata evidenziata anche da Giovanni Mangano, presidente dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, che nel rivolgere i suoi saluti ai partecipanti ha espresso vivo compiacimento per le attività dell’istituto, sempre all’avanguardia nello sviluppare progetti altamente formativi.

Mauro Alioto, responsabile del Diving Center Blunauta, ha illustrato le fasi operative del corso e le caratteristiche del brevetto, che oggi si configura come una certificazione preziosa, spendibile anche per l’accesso ai tutti i concorsi banditi da enti pubblici e dalle forze armate.

Durante la manifestazione è intervenuto in videoconferenza il Responsabile nazionale della SSI - Scuba School International -, Giorgio Canepa, che si è detto entusiasta per l’approfondimento della conoscenza dell’ambiente marino e costiero che attraverso le immersioni subacquee vedono protagonisti gli alunni dell’Itet Leonardo da Vinci.

