Messina, ritardo nei pagamenti ai giovani dell'"Estate Addosso". L'assessore Calafiore: "Saldo entro Natale"

Sulle lamentele da parte di chi ha partecipato la scorsa estate al progetto dell'amministrazione comunale denominato l'Estate Addosso, e non ha ancora ricevuto per intero il corrispettivo, interviene a puntualizzare l'assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore. "I primi 450 sono già stati pagati, l’altra parte sarà pagata entro Natale".

All'iniziativa sono stati chiamati a partecipare giovani, di età compresa fra i 16 e i 25 anni, che sono stati impegnati per due mesi, per un totale di venticinque ore settimanali, per un compenso di circa 600 euro mensili. Malumore è stato espresso da molti di loro sui canali social per via del ritardo con cui stanno pervenendo i compensi, ora la rassicurazione dell'assessorato competente.

