Scuole al gelo a Barcellona, sciolta la matassa

Dopo giorni trascorsi al freddo da lunedì gli alunni delle scuole dell'obbligo potranno ritornare nelle rispettive scuole che dovrebbero ritrovare con i riscaldamenti attivati.

Solo ieri, dopo gli ingiustificabili ritardi causati da mera negligenza dell'apparato burocratico che da anni condiziona i governi remissivi che si avvicendano a Palazzo Longano e che mai hanno scontentato i propri dipendenti, è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione per tutti i plessi di scuole materne, elementari, medie e asili nido per l'anno scolastico 2021 2022.

Tuttavia già giovedì la ditta designata a svolgere il servizio informalmente è stata invitata ad avviare l'attività di manutenzione per la messa in funzione dei sistemi di riscaldamento. Attività proseguita ieri e quasi sicuramente continuerà anche oggi. Secondo la documentazione della gara effettuata sul “Mepa”, il servizio è stato aggiudicato alla ditta di Carmelo Salvatore Alizzi, legale rappresentante della “Termoidraulica s.a.s.di Alizzi Carmelo & C.”, con sede a Barcellona, che ha offerto l’importo netto di 24 mila e 714 euro. All'importo aggiunti € 1.370, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione è avvenuta formalmente solo ieri dopo che il giorno precedente lo stesso dirigente del settore l’ing. Nunzio Santoro, intervenuto in prima persona per portare a termine la procedura, aveva approvato la perizia redatta dallo stesso Ufficio tecnico, il V Settore Servizio edifici pubblici, per gli “interventi urgenti”. L'impegno complessivo di spesa è stato di 49 mila e 600 euro di cui per lavori a base d’asta € 30.929, oltre € 1.370, per oneri sicurezza e €.17.300, per somme a disposizione.

