Green pass a Messina: quasi 2mila controlli, 12 i cittadini sanzionati

1887 persone o esercizi commerciali controllati ieri dalle forze dell’ordine nell’ambito delle verifiche sulle nuove norme per il Green pass. 12 i cittadini che sono stati sanzionati perché stavano svolgendo una attività per la quale era richiesto il passaporto verde e non ne erano in possesso.

13 invece sono stati multati perché non indossavano la mascherina. Quanto agli esercizi commerciali, 274 quelli verificati 12 le sanzioni. A comunicare i dati la prefettura di Messina

© Riproduzione riservata