A Messina nelle ultime 24 ore è deceduto un anziano di 93 anni. Era ricoverato al Policlinico ed era vaccinato.

Per ciò che concerne i ricoveri, sono 62 in totale i pazienti ricoverati. 36 al Policlinico (di cui 12 in terapia intensiva), 14 al Papardo (di cui uno in terapia intensiva), 7 a Barcellona, 5 all'Irccs Piemonte.

