Capo Alì, la statale 114 sarà riaperta al transito entro Natale

Salvo imprevisti o ulteriori condizioni atmosferiche avverse, la riapertura del Capo Alì, o per meglio dire, il ripristino del transito veicolare sulla S.S. 114, al momento interdetto all’altezza del Km 22,600, avverrà poco prima del Santo Natale. Da un incontro avvenuto nella giornata di martedì scorso fra, tecnici e operai dell’ANAS, quelli delle ditte che stanno lavorando per la messa in sicurezza della viabilità e il sindaco della comunità aliese Carlo Giaquinta, è emerso che non ci sono in atto le condizioni per la riapertura. Si devono infatti ancora completare le verifiche sul costone al fine di rimuovere eventuali ulteriori massi pericolanti e provvedere alla sostituzione della rete metallica nelle parti ove ha ceduto in seguito alla caduta dei massi più grossi.

