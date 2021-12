Messina, si è spento improvvisamente il giovane imprenditore Nino Cucinotta

In lutto il mondo della ristorazione messinese. Nel pomeriggio si è spento Nino Cucinotta, 42 anni, giovane imprenditore messinese molto noto in città, soprattutto nl mondo della movida. Nel recente passato gestiva il "Dai Dai", ma in passato aveva gestito anche altri locali. Il corpo del 42enne è stato ritrovato dai genitori. Probabilmente cause naturali (un infarto) all'origine del decesso. Era stato tra i fondatori del "Retronouveau" e de "La Tumpulata", a Bologna.

