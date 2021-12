Due decessi per Covid a Messina, nella giornata di ieri, entrambi al Policlinico (un uomo di 69 anni e uno di 70 anni. Per ciò che concerne i ricoveri, invece, se ne registrano 36 al Policlinico 36 (di cui 12 in Rianimazione), 14 al Papardo (2 in Rianimazione), 6 a Barcellona e 4 all'Irccs Piemonte, per un totale di 60 nuovi pazienti.

