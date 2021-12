Messina, Green pass: tutti in campo per i controlli

Uno schieramento di forze discreto ma attento. Ecco cosa vedremo nei luoghi di maggiore assembramento, anche della città e della provincia di Messina, a partire da domani. L’inasprimento delle misure di sicurezza in vista del Natale, alle nostre latitudini, passa dalle verifiche dei Green pass, quello base e quello rinforzato, soprattutto negli esercizi commerciali e nell’ambito dei trasporti. La Prefettura di Messina ha preparato un piano per l’effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto che troverà piena applicazione da domani.

«I gestori di servizi, attività ed esercizi sono stati sensibilizzati sulla necessità di avviare controlli sul possesso della certificazione verde da parte dell’utenza – scrive Palazzo del Governo – ed è stato predisposto un complessivo sistema di quotidiani controlli a campione, nel capoluogo ed in provincia, da parte delle Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dell’Esercito italiano le cui attività saranno integrate dalle Polizie Locali e Metropolitana e dal Corpo Forestale Regionale. I controlli sul possesso della certificazione verde ma anche sul rispetto del divieto di assembramento e sull’obbligo di indossare la mascherina saranno serrati ed investiranno le attività commerciali e ricreative, il trasporto pubblico – terrestre e marittimo – gli eventi all’aperto organizzati in occasione delle festività natalizie».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata