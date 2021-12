Milazzo, dipendente-sindacalista licenziato senza preavviso: esplode la protesta alla Centrale di Archi

Proteste questa mattina alla Centrale di Archi a seguito della comunicazione del licenziamento senza preavviso di un delegato RSA della Fiom Cgil, dipendente della Ergo Meccanica - azienda appaltatrice della Centrale Elettrica A2A -.

Il lavoratore si è visto recapitare una lettera in cui l'azienda lo informava di aver proceduto al suo licenziamento senza preavviso. A seguito di ciò la presa di posizione della Fiom-Cgil che in una nota evidenzia che “le ragioni di tale incredibile ed inaccettabile provvedimento sarebbero riconducibili all'utilizzo dei permessi sindacali da parte del lavoratore, bollati da Ergo Meccanica come "sovrabbondanti".

Per quanto ci riguarda abbiamo denunciato la Ergo Meccanica per comportamento antisindacale e - afferma la Fiom Cgil - impugneremo in tribunale anche questo licenziamento, discriminatorio e totalmente illegittimo”.

