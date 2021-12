Una vittima oggi a Messina per il Covid: si tratta di una donna di 78 anni, deceduta ieri al "Policlinico" universitario, non vaccinata. I ricoveri sono 39 al Policlinico (di cui 14 in Rianimazione), 13 all'ospedale Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 5 all'Irccs Piemonte e 5 a Barcellona. Nel complesso 62.

