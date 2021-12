Vulcano, primi dati sull'aria forse già nel fine settimana

Prosegue a Vulcano la campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, in particolare nella “zona rossa” del porto, da parte di Arpa Sicilia, in collaborazione con Snpa, Ispra e Arpa Umbria. A causa del maltempo che ha imperversato nelle ultime quarantotto ore, con forti piogge, non sono mancate le difficoltà nella registrazione dei dati. Ovviamente nell'isola c'è grande attesa di conoscere i primi risultati di questa campagna, effettuata attraverso un laboratorio mobile e con l'ausilio di tre tecnici. Primi risultati che potrebbero arrivare già tra questo fine settimana e l'inizio della prossima. L'obiettivo del monitoraggio “mirato”, espressamente richiesto dal sindaco Marco Giorgianni, è avere dati certi sulla concentrazione di gas, anidride carbonica in primis, limitatamente al centro abitato dell'isola e, quindi, sulla vivibilità dello stesso.

L'articolo integrale potete leggerlo nell'edizione cartacea – Messina

© Riproduzione riservata