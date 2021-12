Vulcano, stabili le temperature delle fumarole crateriche

Sostanzialmente stabile la temperatura delle fumarole crateriche sia sull'orlo che sul fianco interno del cratere La Fossa di Vulcano. Sull’orlo si sono registrate, nell’ultima settimana, oggetto del rilevamento dell’Invg che ha diffuso l’apposito bollettino, temperature comprese tra i 242 e i 365 °C. Le temperature monitorate, in continuo, sul versante interno hanno mostrato valori compresi fra 98 e 110 °C. Valori in aumento, invece, per quanto concerne il flusso di CO2 (anidride carbonica) in area craterica. I flussi, al suolo, sono su livelli molto alti ed anomali e mostrano valori intorno a 13290 g/m2/giorno, sempre oltre un ordine di grandezza superiore rispetto alle medie registrate negli ultimi 10 anni. Il flusso di SO2 (anidride solforosa) totale, emesso dal campo fumarolico di Vulcano, indica valori su un livello alto e superiori al degassamento tipico.

