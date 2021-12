Traffico in tilt nel centro di Messina, caos e file su via La Farina

Traffico in tilt nel pomeriggio per dei lavori, non segnalati per tempo agli automobilisti in transito, nel tratto da nord verso sud di via La Farina, al fianco della villetta Royal. Centinaia di vetture incolonnate, perché bloccate da due agenti della Polizia municipale fermi solo all'incrocio con la via del Vespro, a ridosso della chiusura, che indirizzavano le auto dirette verso sud in questa ultima via che, ovviamente congestionata, ha creato come effetto domino un vero e proprio blocco a tutta la viabilità.

Chi doveva quindi raggiungere, percorrendo via La Farina, la zona sud ha dovuto transitare per via del Vespro, quindi via Tommaso Cannizzaro verso monte fino a giungere alla prima traversa utile per raggiungere la zona sud che è addirittura all'incrocio con il corso Cavour. In moltissimi hanno però deciso di infrangere le regole, attraversando con l'auto i binari del tram di via Tommaso Cannizzaro all'incrocio con il Royal Palace Hotel, ovviamente lasciato sprovvisto della benché minima sorveglianza.

Inevitabili gli alterchi tra automobilisti per i cambi di marcia irregolari, commessi da quanti, percorso un primo tratto in salita di via Tommaso Cannizzaro, hanno deciso di invertire la marcia per raggiungere via La Farina, dopo aver invaso la corsia del tram. Insomma un caos che poteva certamente essere evitato con un minimo di buon senso. con una migliore programmazione che, evidentemente, non c'è stata. La chiusura di un'arteria stradale, come quella interdetta al traffico nel pomeriggio, non può essere considerata come un semplice impedimento alla circolazione ma per i suoi risvolti, così come accaduto ieri, deve essere non solo gestita nel migliore dei modi ma anche ridotta al minimo. Bersagliati da lamentele i due agenti della Polizia municipale lasciati a gestire il traffico all'incrocio con la via del Vespro che, sopraffatti da auto e conducenti fuori ormai dalla ragione, hanno tentato di gestire al meglio una situazione che per tutto il tempo si è rivelata assai ingestibile.

