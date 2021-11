Reggio Calabria, la maggioranza di centrosinistra va avanti. Si lavora alla nuova Giunta

La maggioranza di centrosinistra al Comune di Reggio Calabria appare intenzionata ad andare avanti. E’ quanto emerge da un comunicato unitario diffuso a tarda notte a conclusione dell’incontro, svoltosi a Palazzo San Giorgio e coordinato dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, alla presenza dai rappresentanti delle forze politiche di centrosinistra. «All’esito dell’incontro, il sindaco facente funzioni - è detto nel comunicato - ha avviato le consultazioni con le singole forze politiche al fine di individuare le principali priorità programmatiche, utili a garantire un’accelerazione dell’attività amministrativa rispondente al programma elettorale premiato alle scorse consultazioni comunali.

Contestualmente Brunetti ha ascoltato le proposte delle forze politiche circa la formazione della nuova Giunta comunale. Concluse le consultazioni - è detto ancora nella nota - il sindaco facente funzioni si riserva le valutazioni sulle proposte avanzate per la composizione del nuovo esecutivo». Il Comune di Reggio Calabria, a seguito della sospensione del sindaco Giuseppe Falcomatà in seguito alla condanna per abuso d’ufficio, è attualmente guidato dal vicesindaco Paolo Brunetti. Ieri alcuni consiglieri dell’opposizione di centrodestra hanno firmato le loro dimissioni dall’assemblea cittadina davanti ad un notaio.

