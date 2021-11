Santa Teresa di Riva, conclusi i lavori al PalaBucalo ma...piove dentro

Due progetti, uno approvato nel 2016 e l’altro nel 2018, poi una variante in corso d’opera e un terzo progetto di completamento, esitati entrambi nel 2021. Ma in nessun caso era stato previsto di risolvere il problema. Si dovrà intervenire ancora sulla palestra comunale di Santa Teresa di Riva, i cui lavori di ristrutturazione cominciati nel 2020, e costati quasi 600.000 euro, si sono conclusi da poche settimane.

«A completamento dei lavori di riqualificazione - si legge infatti nel provvedimento del Comune - è stata ravvisata l’esigenza di procedere alla impermeabilizzazione del tetto, intervento questo non previsto dal progetto appaltato». Nonostante le infiltrazioni di acqua dal tetto al Palabucalo, in caso di pioggia, fossero un problema noto da parecchi anni, nessuno aveva infatti previsto questa tipologia di lavorazione sulla struttura di copertura in carpenteria metallica e pannelli in lamiera grecata coibentata, anche se nell’elaborato originario è stata inserita una spesa di 12.000 euro per la sostituzione delle lastre di copertura mediante la dimissione di quelle esistenti e la ricollocazione di nuove per una superficie pari al 15% del totale, 5.000 euro per la sistemazione delle grondaie e 3.000 euro per nuovi pluviali. Ma una volta concluse le opere ci si è resi conto che il problema non era stato eliminato.

