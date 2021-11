Covid, aumentano i contagi a Taormina: focolaio nelle scuole elementari. Rischio zona rossa?

Aumentano i contagi da Covid a Taormina, dove si registrano 31 nuovi casi e ora i positivi in città sono 44. Dei 31 nuovi casi, 24 sono di alunni delle scuole elementari.

Il sindaco Mario Bolognari ha reso noto che la Perla dello Ionio rischia la zona rossa se dovesse proseguire questo trend. "Il 6 dicembre entreranno in vigore le nuove norme disposte dal governo, che ha previsto il green pass rafforzatoe c'è la possibilità del ritorno alle colorazioni. Taormina se dovessero essere confermati questi numeri dovrebbe andare in zona rossa. Sappiate che per colpa di pochi rischiamo di andare in zona rossa, speriamo che non accada perché andiamo verso le feste natalizie e speriamo di trascorrerle in tranquillità".

