Medico va in pensione, il borgo di Montalbano Elicona da quasi un mese senza dottore

Il medico di Montalbano Elicona, nell’entroterra del Messinese, Giuseppe Simone, è andato in pensione lo scorso 31 ottobre e i 1.200 abitanti da quasi un mese sono senza un dottore.

Il sindaco Filippo Taranto ha scritto al presidente della Regione, all’assessore alla Sanità, ai dirigenti dell’Asp di Messina e dell’assessorato regionale, al prefetto Cosima Di Stani, ma ancora il medico non è arrivato. «Vivere in un piccolo borgo - ha scritto il sindaco - è oggi un atto di coraggio: si vive a misura d’uomo ma di contro sono tantissimi i disagi da affrontare legati alla marginalità dei servizi pubblici e soprattutto dei servizi sanitari che si manifestano in tutta la loro complessità e difficoltà.

Simone, per oltre 40 anni ha rappresentato la principale e unica figura sanitaria attiva, ininterrottamente, sul tutto il territorio comunale, frazioni comprese».

