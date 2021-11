Messina, Natale si avvicina: “Favorevoli alle isole pedonali”

«Le isole pedonali saranno funzionali allo svolgimento degli eventi natalizi, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid». Lo evidenziano il sindaco Cateno De Luca, la vicesindaca Carlotta Previti e gli assessori Salvatore Mondello e Dafne Musolino. L’Amministrazione comunale non ha detto “no” ad alcuna proposta, tra quelle fatte pervenire a Palazzo Zanca, ma è evidente che bisognerà predisporre, nel più breve tempo possibile, un piano razionale e coerente che coniughi l’esigenza di tenere in sicurezza le iniziative che saranno programmate e, nello stesso tempo, le istanze di cittadini e commercianti per agevolare lo “shopping” natalizio.

«Questo deve essere il Natale della rinascita», lo vanno ripetendo ormai da settimane De Luca e i suoi assessori. Bisogna ovviamente fare i conti con una pandemia che è tutt’altro che tramontata, e ciò comporta ulteriori approfondimenti e valutazioni su tutte le “location” che ospiteranno la serie di manifestazioni per le quali il Comune ha pubblicato un bando, aprendo quindi al contributo di tutte le aziende, i gruppi e le associazioni della città.

