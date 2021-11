S. Agata Militello, gestione degli stalli blu: quattro le contendenti

Sono quattro le imprese che aspirano ad aggiudicarsi la concessione, per 5 anni, del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a S. Agata Militello.

Alla “Cuc”, la Centrale unica di committenza “Tirreno 2000”, entro la scadenza che era stata fissata per giorno 8 ottobre, hanno presentato l’offerta telematica quattro imprese. La gara è in corso di svolgimento in quanto i funzionari della “Cuc” sono impegnati nella verifica della documentazione che è stata presentata dalle imprese concorrenti per cui è ipotizzabile l’assegnazione definitiva della gara, salvo ricorsi, fra qualche settimana. Il valore stimato della concessione è costituito dal fatturato del Concessionario per tutta la durata del contratto (anni cinque) ed è pari a 1.068.590,15 euro al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al concedente Comune di Sant’Agata di Militello un importo percentuale che dovrà essere superiore alla misura percentuale minima del 30%, onnicomprensivo di qualsiasi tassa e/o onere locale, di quanto riscosso dal concessionario tramite tagliandi di sosta, abbonamenti periodici, parcometri e App. Sono stati individuati 291 stalli da realizzare: 20 in via San Giuseppe, 25 in Piazza Vincenzo Consolo, 68 in via Medici, 34 in via Generale Liotta, 25 in via Campidoglio e 98 in Piazzale Michele Amari, alle spalle dell’ospedale.

