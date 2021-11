Messina, il “caso Ciraolo” non si è chiuso. Esposti al prefetto e al Garante

Il caso è tutt’altro che chiuso. Anzi, l’impressione è che si sia solo all’inizio. La vicenda è quella che ha come protagonista Renato Ciraolo, presidente del Circolo Pickwick, additato dal sindaco Cateno De Luca come “zozzone”, ripreso anonimamente mentre gettava rifiuti nei carrellati di Villa Dante e quindi multato (casualmente pochi giorni dopo “l’affaire libri” di piazza del Popolo), non senza “ricamo” social, sebbene con un video parzialmente “camuffato”. Una vicenda che, al di là del merito specifico dell’episodio in sé, è diventato paradigma di uno dei tanti aspetti dell’ormai famoso “metodo De Luca”. E per questo divenuto caso politico, con strascichi a lunga gittata.

Uno di questi è l’esposto che Alessandro Russo, consigliere comunale del Pd, ha trasmesso ieri alla prefetta Cosima Di Stani. Un documento nel quale viene sintetizzato quanto accaduto e, soprattutto, viene chiesto l’intervento del prefetto «per ristabilire l’istituzionalità e il decoro che sono connaturate alla alta funzione di sindaco di una comunità». Da qui alcuni quesiti: «È legittima la pubblicazione di video anonimi, frutto di potenziale delazione, che riguardano cittadini privati su una pagina Facebook di personaggio pubblico, che apostrofa il privato ripreso esponendolo al pubblico ludibrio, alla gogna mediatica e alla diffamazione? È corretto e legittimo che un video di tale natura sia pubblicato senza poter risalire alla paternità di chi lo ha prodotto e smistato in danno del cittadino privato, ignaro delle riprese effettuate nella sua sfera privata? Non si intende leso gravemente e impunemente il diritto alla riservatezza del cittadino privato, che è così esposto senza la sua volontà e senza la sua autorizzazione su un profilo social pubblico come quello del sindaco di Messina?».

