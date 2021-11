Era uno slalom e non una gara, assolto imprenditore di Capo d'Orlando

Si possono organizzare manifestazioni sportive automobilistiche con veicoli a motore senza il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se possiedono le caratteristiche per esaltare l’abilità di guida dei piloti (slalom). Lo ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Patti, Vincenzo Mandanici, dichiarando assolto perché il fatto non sussiste l’imprenditore orlandino Calogero Mangano, 65 anni, in giudizio quale legale rappresentante dell’associazione “ASD Palatinus Motorsport” per avere organizzato nel 2016 due competizioni a Montagnareale e Patti in difetto di nulla osta, anche se erano state regolarmente autorizzate dai sindaci dei due comuni.

La linea difensiva dell’imputato, affidata all’avvocato Walter Mangano, è stata incardinata sulla natura delle due gare: non di velocità pura, come sosteneva originariamente la Procura, ma di abilità di guida, appunto slalom, per cui la fattispecie ricadeva sotto il paradigma normativo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2015 che indica, espressamente e dettagliatamente, i casi in cui non è richiesto il nulla osta e, tra questi, proprio “le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri, con velocità media sull’intero percorso non superiore a 80 Km/h, purché non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario”.

