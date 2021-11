Messina, interventi di scerbatura da domani a venerdì: sosta vietata nelle strade interessate

Mercoledì 10 e giovedì 11, nella fascia oraria 7 - 17 , sarà vietata la sosta sul lato mare di viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Brasile; e sul lato sud di via Torrente Trapani, tra viale Regina Margherita ed il numero civico 50.

Giovedì 11 e venerdì 12, fascia oraria 6 - 16, il divieto vigerà su entrambi i lati di via Antonio Ammannato, lato monte e monte di via Domenico Altomonte, su entrambi i lati di via Evagora, dei tratti interclusi delle vie M. Tommasi, F. D. Faranda, A. Amadeo, G. A. Bette, lato monte di via Paolo Blandino, lato sud di via Francesco Drago Faranda, e su entrambi i lati dei tratti interclusi delle vie M. Tommasi, A. Bisazza e S. Bombara.