Parcheggi per l’ospedale di Taormina, il piano rischia di finire in freezer

Il maxi-piano della Regione Siciliana per potenziare i parcheggi al servizio dell'ospedale di Taormina rischia di naufragare. Almeno per il momento non ci sarebbe, infatti, a Palermo la copertura finanziaria per andare fino in fondo con l'iter che intende dare una svolta all'atavica carenza di spazi a sosta attorno al presidio di contrada Sirina. La Giunta regionale, non più tardi di un anno fa, aveva ipotizzato un impegno da 26 milioni di euro ma al momento si tratterebbe di una cifra particolarmente impegnativa anche per la disponibilità delle casse della Regione e allora si prospetterebbe un doppio scenario: o il congelamento dell'iter in attesa di tempi migliori, e quindi di una concreta disponibilità per poter realizzare in quei termini così ambiziosi l'opera, o altrimenti andare avanti con una "sforbiciata" rispetto al piano iniziale. Già inizialmente, d'altronde, la stima dei costi era di 16 milioni di euro, quando nel 2018 si iniziò a ragionare sulla possibilità di dotare finalmente di un nuovo parcheggio l'ospedale San Vincenzo.

Il progetto per dotare di nuovi parcheggi l'utenza del San Vincenzo prevede anche una elipista e una foresteria su un terreno a monte dell'ospedale, che è di proprietà dell'Asp Messina.

