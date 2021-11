Vulcano, valori alti di temperatura e gas

Resi noti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia i dati relativi al monitoraggio dell’attività vulcanica nell’isola, aggiornati a fine ottobre. Le rilevazioni, per quanto concerne la temperatura delle fumarole crateriche, evidenziano come questa, sia sull'orlo craterico che sul fianco interno, è in lieve crescita. La temperatura massima registrata è stata di 376°C. Restano su valori molto elevati sia il flusso di CO2 (anidride carbonica) che di SO2 (anidride solforosa) in area craterica.

Il flussi di CO2 acquisiti alla base del cono vulcanico nei siti “Rimessa” e “Camping Sicilia” mostrano un modesto aumento e permangono su valori molto elevati. Anche nel sito di “Palizzi” i flussi permangono costantemente su valori molto elevati. Non si osservano variazioni significative nel sito “Faraglione”. Per quanto concerne le deformazioni del suolo viene sottolineato come, dopo le marcate variazioni, registrate tra metà settembre e metà ottobre, non ce ne sono di significative.

Nel corso dell’ultima settimana di ottobre - evidenzia, infine, l’Ingv - sono state registrate quattro scosse di terremoto, con magnitudo locale maggiore od uguale a 1.0. L’evento più energetico si è verificato il 30 ottobre, ha avuto una magnitudo di 2.2 ed è stato localizzato a circa 4 chilometri ad est dal porto di Ponente di Vulcano e ad una profondità di 4 chilometri.

