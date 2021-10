Anche un orlandino ha partecipato al G20 di Roma

Un orlandino al G20 di Roma. Certo solo marginalmente, come portavoce del ministro degli esteri italiano, Luigi Di Mario, ma Giuseppe Marini, giornalista di Capo d’Orlando non può nascondere la sua gioia di essere ad un passo dai grandi del mondo. Ma di soddisfazioni sul lavoro ne ha avute tante da quando a soli 23 anni lasciò la sua città in cerca di affermazioni che nel giornalismo di oggi è veramente difficile raccogliere. Nel 2018 approda nel team dei 5Stelle e quando a settembre 2019 Di Maio passa alla Farnesina lo porta con se. Sarà sempre lui ad affiancare Di Maio, nel 2020, durante il tour sul referendum del taglio dei parlamentari, vinto con il 70% di sì. Lo scorso luglio viene promosso e nominato portavoce del ministro degli affari esteri.

