A Messina positivi in aumento, sei comuni della provincia oltre la soglia

Ci sono sei comuni della provincia di Messina in cui i Covid fa più paura che in altre parti della Sicilia. Il caso più eclatante è quello di Limina dove si sono registrati 14 casi nell’ultima settimana e, in base alla popolazione registrata questo equivale ad una incidenza di 1925, cioè otto volte oltre il valore d’allerta. In quella area attenzione alta anche a Gallodoro (581 anche se solo con due casi) e, anche se non raggiunge la soglia di 250 (si ferma a 237), a Taormina con 25 casi settimanali.

A Villafranca registrati nell’ultimo report 29 casi ( erano 11 in quello precedente) e questo vale una incidenza di 352. «In effetti c’è stata una crescita dei casi. Il dato aggiornato a oggi è di 33 positivi – dice il sindaco Matteo De Marco –, una parte dei quali nell’ambito dei giovani in età scolare. Per fortuna nessun caso appare particolarmente preoccupante». E la regione ha messo l’accento anche sui casi di San Filippo del Mela. 25 i casi registrati nel report di questa settimana redatto dal Dasoe. Una crescita del 9% rispetto ai dati precedenti e un’incidenza di 369.

Gli altri dati oltre il limite di 250 riguardano Reitano (695 di incidenza) e Mistretta in cui ci sono 14 casi per 310 di incidenza.

E Messina non brilla, ma non è una novità, nemmeno sotto il profilo delle vaccinazioni. Il messinese resta l’ultima provincia dell’Isola che ha una media del 76,6%.

