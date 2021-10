Piattaforma per il trattamento dei rifiuti a Villafranca, la Gestam insiste: riformulato il progetto

La “Gestam” rilancia un nuovo progetto di realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali e urbani, a Villafranca Tirrena. Nell’ampia relazione tecnica, vengono riportati i dettagli relativi alla localizzazione dell’impianto, previsto nell’agglomerato industriale di Villafranca, e più precisamente lungo il viale Peppino Mondello (nella zona dell’ex Pirelli).

Tra gli elaborati vengono altresì specificati le materie prime utilizzate e in ingresso nella piattaforma, le emissioni in atmosfera e sonore e gli scarichi idrici. Ci sono poi gli aspetti legati alla viabilità (il percorso per i mezzi in uscita dall’impianto e diretti al casello autostradale di Villafranca Tirrena e viceversa). Lo stabilimento in progetto risulta autorizzato dalla Città metropolitana di Messina con le procedure semplificate (in riferimento a specifiche tipologie e quantitativi di rifiuti).

Il programma è stato ovviamente proposto all’amministrazione comunale che, insieme agli Uffici del Municipio e alla commissione Territorio e ambiente, sta valutando con grande attenzione il progetto rimodulato. Esaminata la documentazione ricevuta, al fine di chiarire meglio gli aspetti di dettaglio, i responsabili dell’Area tecnico-manutentiva e dell’Ufficio tecnico, rispettivamente Diego Giacobbe e Alfredo Russo, hanno inviato una nota all’assessorato regionale Territorio e ambiente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata