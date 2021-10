Messina, Stadio “Franco Scoglio” quanto mi costi... Centomila euro di appalti

Oltre centomila euro di appalti. È questo il “costo” che, al momento, sta sostenendo la MessinaServizi per la gestione dello stadio Franco Scoglio, oltre alle spese già effettuate in estate. L’affidamento della gestione dell’impianto di San Filippo da parte del Comune è stato deciso il 14 giugno scorso, con riferimento, in particolare, alle attività di manutenzione, compreso il rettangolo di gioco. Una decisione poi formalizzata da una scrittura privata il 16 settembre scorso.

Già alla vigilia di Ferragosto, però, quando si iniziò la corsa contro il tempo per rendere lo stadio pronto ad affrontare il campionato, il Comune aveva affidato alla MessinaServizi un intervento di manutenzione delle aree a verde all’interno dello stadio: lavori per oltre 66 mila euro, che la MessinaServizi ha appaltato (sempre in virtù delle procedure più snelle previste dal Decreto Semplificazione, come per tutti gli altri appalti fin qui affidati) ad una ditta catanese, la Astrea srl di Giarre.

