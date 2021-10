Autostrade, domani sarà riaperta la tratta Tremestieri-Roccalumera

Entro la nottata di oggi il tratto di oltre un km di autostrada A18 Interessato dai lavori di manutenzione straordinaria sarà completato. E dunque la A18 tornerà percorribile almeno in una carreggiata con un doppio senso di marcia. Questo, 4 giorni dopo la chiusura dell’asse a causa della caduta di un grosso masso dal costone che sovrasta l’altra carreggiata, consentirà agli automobilisti e ai camionisti di dover utilizzare la ss114 o le altre autostrade siciliane per viaggiare da Messina a Catania e viceversa.

È quanto emerso dal Cov che si è tenuto in Prefettura sino alle 14. Il bel tempo ha garantito all’azienda che si sta occupando della manutenzione di poter operare in gran velocità e garantire l’apertura ben prima dei 10 giorni in un primo tempo previsti.

Domattina sarà, dunque, riaperta al transito la tratta Tremestieri-Roccalumera chiusa, nei giorni scorsi, a seguito delle intense precipitazioni registrate in Sicilia e della caduta di un masso di considerevoli dimensioni (del peso di circa una tonnellata) riversato su una carreggiata al km. 10,800 dell'autostrada che collega Messina a Catania.

Il macigno era precipitato sulla corsia di valle che conduce in direzione Messina, all’altezza del Comune di Scaletta. A seguito dei rilievi e delle indagini, condotte anche con l’ausilio dei droni, i tecnici di Autostrade Siciliane avevano previsto operazioni di messa in sicurezza dell’area ed era stata disposta l’immediata chiusura al transito del tratto autostradale con le automobili provenienti da Catania in uscita obbligatoria a Roccalumera, mentre quelle provenienti da Messina in uscita a Tremestieri.

Durante la giornata di oggi si è accelerato sui lavori e oggi il Cas ha annunciato che domattina il tratto autostradale sarà riaperto al transito.

