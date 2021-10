Maltempo, frana sulla sp19 tra S. Teresa e Savoca: transito bloccato in entrambe le direzioni

È chiusa da questa notte per frana la Strada provinciale 19 che collega Santa Teresa di Riva con Savoca e Casalvecchio Siculo. Dal costone sovrastante l'arteria è scivolata infatti sulla sede stradale una notevole quantità di massi e detriti, a causa delle piogge delle ultime ore, che hanno ostruito l'intera carreggiata nel tratto iniziale in territorio savocese, impedendo di conseguenza il transito a qualsiasi mezzo in entrambe le direzioni di marcia.

Fortunatamente al momento del crollo non circolava alcun veicolo e dunque non si registrano feriti. La strada è stata chiusa dalla Città metropolitana di Messina, giunta sul posto con i tecnici e gli esecutori stradali del Servizio Viabilità, in attesa di valutare il rischio di eventuali altri distacchi di materiale dal costone per poi procedere a sgomberare la carreggiata. Sulla Sp 19 sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Taormina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e gli amministratori comunali. L’unica alternativa per garantire i collegamenti con Savoca e Casalvecchio Siculo è quella di percorrere le Strade provinciali 23 di Misserio (Santa Teresa di Riva) e 22 di Mancusa (Savoca). Già ieri mattina sulla Sp 19 si era verificata una frana in un altro punto e dopo l'intervento degli operai della Città metropolitana i detriti erano stati spostati sul margine della strada per consentire il transito.

