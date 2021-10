Taormina, la pandemia Covid 19 e il ruolo degli igienisti

Nei giorni 8 e 9 Ottobre 2021 si è tenuto al Palazzo dei Congressi di Taormina il 4° Convegno dal titolo “Il ruolo degli igienisti nella Pandemia Covid 19 – dalla ricerca universitaria alla Sanità Pubblica”.

Responsabile scientifico dell’evento taorminese il prof Raffaele Squeri, presidente della Siti sezione Sicilia, che ha permesso l’incontro in presenza di illustri relatori dello scenario igienistico nazionale e internazionale del calibro del prof. Silvio Brusaferro, prof. Walter Ricciardi e prof. Carlo Signorelli. Dopo il saluto delle autorità hanno preso avvio i lavori con le varie sessioni che hanno trattato i temi salienti dell’ attuale quadro pandemico ed in particolare la vaccinazione anti Sars Cov2 a livello Nazionale e Regionale, attività quest’ultima fronteggiata attivamente dal prof. Squeri in qualità di Responsabile del Centro Vaccinale della “AOUP G. Martino di Messina”. Durante la prima giornata è stato dedicato un particolare tributo al professore Gaetano Maria Fara per la Sua carriera e per il suo impegno nella diffusione della cultura della prevenzione e per la Sua attiva e costante presenza in Sicilia.

All’incontro si sono uniti numerosi studenti e giovani medici in formazione specialistica provenienti da vari atenei Universitari Italiani. Al termine dell’evento l’auspicio di incontrarsi nuovamente al XXX Congresso interregionale Siculo Calabro di Igiene e Medicina preventiva e Sanità Pubblica il 26-28 maggio 2022 a Lipari.

