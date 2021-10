Oltre 100 kg di droga in abitazione a Messina, oggi l'interrogatorio dei due arrestati

CANNABIS

Perquisizione della Mobile e delle Volanti in uno stabile di via Santa Maria del Selciato. In carcere Gianfranco Burrascano, 30 anni, e Francesco D’Arrigo, 33 anni. Stamani l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Maria Militello