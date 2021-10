Il prof. Navarra eletto presidente nazionale della Società di chirurgia dell’obesità

A conclusione, a Firenze, del XXIX congresso nazionale della Sicob, la Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche, il noto chirurgo e docente universitario messinese Giuseppe Navarra, che svolge la sua opera al Policlinico universitario “G. Martino”, è stato eletto presidente nazionale della Società. Il prof. Navarra è tra l’altro membro del Tavolo tecnico istituito dal ministero della Salute per l’approfondimento delle tematiche relative alla programmazione, alla ricerca e alla formazione nell’ambito della Chirurgia generale. Composto da 24 professionisti italiani della Chirurgia, il Tavolo è un luogo di studio e consulenza e punto di riferimento del Ministero. Tra le priorità che dovrà affrontare, spiccano il recupero degli interventi chirurgici rimasti in sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 e altre questioni di primaria importanza per lo svolgimento dell’attività chirurgica. L’obiettivo è che dal pool di esperti vengano proposte concrete in materia di formazione professionale, ricerca medica e programmazione nell’ambito della Chirurgia generale. Il Tavolo sottoporrà una relazione trimestrale sull’andamento e sugli esiti delle attività svolte al sottosegretario senatore Pierpaolo Sileri.

Tornando al congresso nazionale di Firenze, la linea dettata nel corso degli incontri e delle relazioni mediche è stata molto chiara: occorre “rimettere al centro” i pazienti portatori di obesità e reindirizzarli verso un corretto percorso terapeutico, facilitando l’accesso al 133 centri accreditati distribuiti in modo capillare su tutto il territorio, tra cui il Centro di eccellenza ospitato dal Policlinico di Messina e diretto dal prof. Navarra. I temi dell’assise, tornata finalmente in presenza, hanno spaziato anche dalle conseguenze del Covid sulla chirurgia bariatrica ad aspetti più tecnici.

