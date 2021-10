Messina, per il certificato verde da venerdì servizi e trasporti a rischio?

Il tema del Green pass obbligatorio sta tenendo sulla corda molte grande aziende pubbliche e private della città. Ad oggi nessuno sa quanti lavoratori dipendenti messinesi si presenteranno con le carte in regola e quanti invece non potranno prendere servizio perchè sprovvisti di un certificato verde. E allora le incognite, in alcuni settori nevralgici della vita cittadina sono all’ordine del giorno, specie nel mondo dei trasporti. Un recentissimo decreto ha dato la possibilità ai datori di lavoro di effettuare degli screening preventivi per poter sapere con un minimo di anticipo su quale forza lavoro potranno contare venerdì mattina. Uno screening che però non potrà dire quanti, quel giorno, si presenteranno con il certificato di un tampone valido per 48 o 72 ore. Questa incertezza rischia di mandare in tilt alcuni servizi essenziali, specie in una città come Messina che ha un alto tasso di non immunizzati nella fascia attiva della popolazione.

