Messina, è morto il noto esperto meteo Samuele Mussillo

Un infarto fulminante se lo è portato via. E’ morto stasera Samuele Mussillo. L'esperto meteo e volto notissimo di Rtp poco prima delle 23 si è sentito male e subito dopo è stato colto da un infarto. Mussillo, 62 anni, è stato portato immediatamente in ospedale dove i medici lo volevano operare d’urgenza. Ma Mussillo è morto prima di entrare in sala operatoria. I tre minuti con le sue previsioni meteo del venerdì erano un appuntamento fisso per tantissimi messinesi che lo seguivano su Rtp e sulla sua pagina facebook, dove era apprezzatissimo per la sua professionalità. Mussillo lascia la moglie Luisa e due figlie. Quel suo "grazie di cuore" è saluto che oggi in tantissimi sentono di rivolgergli. Alla famiglia le condoglianze di tutto il nostro gruppo editoriale.

