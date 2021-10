Covid a Messina, una vittima al Papardo. 63 i ricoverati

Continua a diminuire il numero dei ricoveri per Covid negli ospedali messinesi. Una settimana fa erano in totale 86, di cui 15 in terapia intensiva. Oggi si registrano invece 63 ricoveri, di cui 12 in terapia intensiva. Questo il quadro dettagliato: 37 pazienti al Policlinico, di cui 10 in rianimazione; 15 al Papardo, di cui 2 in rianimazione; 8 al Cutroni Zodda di Barcellona e 3 all’Irccs Piemonte.

L’Ufficio commissariale per l’emergenza Covid comunica anche che c’è stata un'altra vittima: si tratta di uomo di 50 anni, deceduto all’ospedale Papardo. E anche in questo caso si trattava di un paziente con patologie pregresse e non vaccinato.

