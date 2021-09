Aggressione a una 17enne per uno "sguardo di troppo": sotto inchiesta 5 ragazze a Barcellona

Identificate le autrici, cinque giovani donne, due di Barcellona e tre di Milazzo, tra cui primeggia una minorenne di 17 anni, che si sarebbero rese protagoniste, il 22 maggio scorso, dell’aggressione generata da mera “gelosia” nei confronti di un’altra ragazza, anch’essa minorenne, che avrebbe avuto il solo torto di aver lanciato qualche sguardo di troppo verso il fidanzatino di una delle cinque che in quel momento stazionavano davanti a un noto locale pubblico di piazza Caio Duilio, a Milazzo.

La Procura del Tribunale per i minorenni di Messina, diretta dal procuratore Andrea Pagano, a seguito di una intensa attività investigativa condotta dalla sezione di Pg della stessa Procura, coordinata dal luogotenente Antonino Russo, ha dato un nome e un volto alle cinque giovani che a vario titolo avrebbero partecipato all’aggressione ai danni della ragazza minorenne. Nel mirino degli investigatori le cinque ragazze, una di 17 anni e le altre tutte maggiorenni di 21, 22, 19 e 31 anni, barcellonesi e milazzesi che secondo l’ipotesi d’accusa, tuttavia ancora complessivamente da verificare, avrebbero causato lesioni a una 17enne di Milazzo a seguito di una banale lite per gelosia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata