Caravaggio compie 450 anni, biglietto simbolico a 2 euro al Mume di Messina

Mercoledì prossimo ricorrerà il 450° anniversario della nascita di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Per tutta la giornata, il Museo regionale di Messina, su impulso dell’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, consentirà l’ingresso al pubblico al prezzo simbolico di 2 euro. "Il rapporto tra Caravaggio e il Mu.Me - dice l’assessore Samonà - è quasi simbiotico al punto che possiamo dire che Caravaggio è di casa al museo di Messina. Festeggiare i 450 anni dalla nascita aprendo le porte della 'suà casa con un biglietto simbolico che rende il Museo accessibile a tutti, è il modo che abbiamo scelto per celebrare la memoria e l’estro creativo del grande artista». Si tratta di un’iniziativa che avvia un percorso di attività e programmi con i quali si vuole ricordare la permanenza in Sicilia, tra il 1608 e il 1609, del grande artista che fu a Siracusa, Messina e Palermo dove ha realizzato opere tra le più alte della sua produzione. Al Mu.Me di Messina, in particolare, sono esposti due capolavori assoluti di Caravaggio: "Resurrezione di Lazzaro» e «Adorazione dei pastori».

